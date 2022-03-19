Попри те, що вище військове керівництво Росії стверджує, що їхні втрати в Україні мінімальні, реальність кардинально інша. Російські загарбники щодня вмирають на українській землі.

До теми Через шалені втрати ворог може розпочати відкриту мобілізацію, – Генштаб ЗСУ

Втрати рашистів в Україні

Особовий склад – понад 14 400;

танки – 466 одиниць;

бойові броньовані машини – 1 470;

артилерійські системи – 213;

РСЗВ – 72;

засоби ППО – 44;

літаки – 95;

гелікоптери – 115;

автомобільна техніка – 914;

кораблі і катери – 3;

цистерни з ПММ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17;

спеціальна техніка – 11.

Дані ще уточнюють, адже підрахунок ускладнений через інтенсивні бойові дії.

До теми дивіться відео про найбільший страх росіян: