Несмотря на то, что высшее военное руководство России утверждает, что их потери в Украине минимальны, реальность кардинально иная. Российские захватчики каждый день умирают на украинской земле.

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Потери рашистов в Украине

Личный состав – более 14 400;

танки – 466 единиц;

боевые бронированные машины – 1470;

артиллерийские системы – 213;

РСЗО – 72;

средства ПВО – 44;

самолеты – 95;

вертолеты – 115;

автомобильная техника – 914;

корабли и катера – 3;

цистерны из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17;

специальная техника – 11.

Данные еще уточняют, ведь подсчет усложнен из-за интенсивных боевых действий.