Несмотря на то, что высшее военное руководство России утверждает, что их потери в Украине минимальны, реальность кардинально иная. Российские захватчики каждый день умирают на украинской земле.

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Потери рашистов в Украине

  • Личный состав – более 14 400;
  • танки – 466 единиц;
  • боевые бронированные машины – 1470;
  • артиллерийские системы – 213;
  • РСЗО – 72;
  • средства ПВО – 44;
  • самолеты – 95;
  • вертолеты – 115;
  • автомобильная техника – 914;
  • корабли и катера – 3;
  • цистерны из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17;
  • специальная техника – 11.

Данные еще уточняют, ведь подсчет усложнен из-за интенсивных боевых действий.

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