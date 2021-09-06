Такую информацию в эфире одного из украинских телеканалов рассказал работник Службы государственной безопасности Грузии Ливан Габахадзе. Из поселка Одзиси, который расположен на границе с самопровозглашенной "республикой Южная Осетия", можно увидеть базу ФСБ России и "пограничников".
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Базы с российскими военными
На российской стороне есть казармы, контактные вышки и детская площадка для детей офицеров. Всего там находится почти 100 военных.
Таких баз на территории оккупированного Цхинвальского региона насчитывают 20. Совокупно на них разместили 1 120 "пограничников", которые работают на ФСБ России.
Кроме этого, на грузинских землях дислоцировали 4 военную базу России с центром в Цхинвале. Опорные пункты расположены в населенных пунктах Ургаданта Джавского района и Ханчави.
Всего на оккупированных территориях Грузии насчитали почти 4 тысячи российских военных. В Южной Осетии и Абхазии они имеют:
- 100 танков Т-90;
- 200 единиц БМП-2;
- 200 единиц БМП-3;
- 100 БТР-80;
- 40 артиллерийских комплексов "Акация", "Град";
- зенитный комплекс "Ураган", С-300 и различные системы залпового огня;
- тактические ракеты "Искандер-М";
- вертолетные группы Ми-24 и Ми-8;
- беспилотники.
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