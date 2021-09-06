Таку інформацію в ефірі одного з українських телеканалів розповів працівник Служби державної безпеки Грузії Ліван Габахадзе. Із селища Одзісі, яке розташоване на межі з самопроголошеною "республікою Південна Осетія", можна побачити базу ФСБ Росії та "прикордонників".

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Бази з російськими військовими

На російській стороні є казарми, контактні вишки та дитячий майданчик для дітей офіцерів. Загалом там перебуває майже 100 військових.

Таких баз на території окупованого Цхінвальського регіону налічують 20. Сукупно на них розмістили 1 120 "прикордонників", які працюють на ФСБ Росії.

Окрім цього, на грузинських землях дислокували 4 військову базу Росії з центром у Цхінвалі. Опорні пункти також розташовані в населених пунктах Ургаданта Джавського району та Ханчаві.

Усього на окупованих територіях Грузії нарахували майже 4 тисячі російських військових. У Південній Осетії та Абхазії вони мають:

100 танків Т-90;

200 одиниць БМП-2;

200 одиниць БМП-3;

100 БТР-80;

40 артилерійських комплексів "Акація", "Град";

зенітний комплекс "Ураган", С-300 та різні системи залпового вогню;

тактичні ракети "Іскандер-М";

вертолітні групи Мі-24 та Мі-8;

безпілотники.

Довідка. Росія окупувала грузинські Південну Осетію та Абхазію в 1991 та 1992 роках відповідно. У 2008 році після 5-денної російсько-грузинської війни країна-агресорка визнала самопроголошені "республіки", які утворилися на цих територіях. У світі їхню автономію не визнають.

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