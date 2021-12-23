Произошло это на мероприятии Совбеза ООН, направленном против прославления нацизма. Такую позицию Кремля осудили делегаты 36 стран-членов ООН.

Важно В России истерика: немецкоязычный вариант Russia Today сняли с вещания в Европе

В их совместном заявлении говорится, что Россия воспользовалась событием, чтобы "выдвинуть циничные и необоснованные обвинения в адрес государств-членов, исказить историю в своих собственных политических целях и провозгласить фальшивый нарратив и дезинформацию о соседних странах".

По мнению авторов заявления – делегаций западных стран и Украины – это намеренная попытка в очередной раз отвлечь внимание мирового сообщества от нарушений Россией международного права, в частности в области прав человека.

Время проведения этого мероприятия, указывается в документе, "вызывает особую тревогу на фоне наращивания российской военной мощи на Крымском полуострове и на границах Украины".

Обратите внимание! Авторы заявления напомнили, что устав ООН запрещает использовать силу против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к серьезным ответным мерам,

– отмечается в документе.

На фоне агрессии России 36 делегаций западных стран призвали Россию прекратить враждебную кампанию дезинформации против Украины, снизить напряженность вокруг нее и "без проволочек вывести силы и технику, которые находятся в стране без согласия Украины".

Войска России возле границы Украины: главное

В конце октября американская пресса рассказала, что Россия стянула войска к границам Украины. Это вызвало беспокойство в Европе и США. Впоследствии это подтвердила украинская разведка. В частности, там заявили, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года, взяв Украину в "кольцо".

На днях секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что возле наших границ находятся 122 тысячи российских военных.

Ультиматум не сработал, Путин готовится к войне: смотрите видео