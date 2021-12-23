Произошло это на мероприятии Совбеза ООН, направленном против прославления нацизма. Такую позицию Кремля осудили делегаты 36 стран-членов ООН.
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В их совместном заявлении говорится, что Россия воспользовалась событием, чтобы "выдвинуть циничные и необоснованные обвинения в адрес государств-членов, исказить историю в своих собственных политических целях и провозгласить фальшивый нарратив и дезинформацию о соседних странах".
По мнению авторов заявления – делегаций западных стран и Украины – это намеренная попытка в очередной раз отвлечь внимание мирового сообщества от нарушений Россией международного права, в частности в области прав человека.
Время проведения этого мероприятия, указывается в документе, "вызывает особую тревогу на фоне наращивания российской военной мощи на Крымском полуострове и на границах Украины".
Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к серьезным ответным мерам,
– отмечается в документе.
На фоне агрессии России 36 делегаций западных стран призвали Россию прекратить враждебную кампанию дезинформации против Украины, снизить напряженность вокруг нее и "без проволочек вывести силы и технику, которые находятся в стране без согласия Украины".
Войска России возле границы Украины: главное
- В конце октября американская пресса рассказала, что Россия стянула войска к границам Украины. Это вызвало беспокойство в Европе и США. Впоследствии это подтвердила украинская разведка. В частности, там заявили, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года, взяв Украину в "кольцо".
- На днях секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что возле наших границ находятся 122 тысячи российских военных.
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