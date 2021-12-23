Сталося це на заході Радбезу ООН, спрямованому проти прославлення нацизму. Таку позицію Кремля засудили делегати 36 країн-членів ООН.
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У їхній спільній заяві мовиться, що Росія скористалася заходом, щоб "висунути цинічні й необґрунтовані звинувачення на адресу держав-членів, спотворити історію у своїх власних політичних цілях і проголосити фальшивий наратив і дезінформацію про сусідні країни".
На думку авторів заяви – делегацій західних країн та України – це навмисна спроба вкотре відвернути увагу світової спільноти від порушень Росією міжнародного права, зокрема в галузі прав людини.
Час проведення цього заходу, вказується в документі, "викликає особливу тривогу на тлі нарощування російської військової потужності на Кримському півострові та на кордонах України".
Будь-яка подальша воєнна агресія проти України матиме серйозні наслідки і призведе до серйозних заходів у відповідь,
– наголошується в документі.
На тлі агресії Росії 36 делегацій західних країн закликали Росію припинити ворожу кампанію дезінформації проти України, знизити напруженість навколо неї та "без зволікань вивести сили й техніку, розміщені в країні без згоди України".
Війська Росії біля кордону України: головне
- Наприкінці жовтня американська преса розповіла, що Росія стягнула війська біля кордонів України. Це викликало занепокоєння в Європі та США. Згодом це підтвердила українська розвідка. Зокрема там заявили, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року, взявши Україну в "кільце".
- Днями секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що біля наших кордонів перебувають 122 тисячі російських військових.
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