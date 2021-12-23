Сталося це на заході Радбезу ООН, спрямованому проти прославлення нацизму. Таку позицію Кремля засудили делегати 36 країн-членів ООН.

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У їхній спільній заяві мовиться, що Росія скористалася заходом, щоб "висунути цинічні й необґрунтовані звинувачення на адресу держав-членів, спотворити історію у своїх власних політичних цілях і проголосити фальшивий наратив і дезінформацію про сусідні країни".

На думку авторів заяви – делегацій західних країн та України – це навмисна спроба вкотре відвернути увагу світової спільноти від порушень Росією міжнародного права, зокрема в галузі прав людини.

Час проведення цього заходу, вказується в документі, "викликає особливу тривогу на тлі нарощування російської військової потужності на Кримському півострові та на кордонах України".

Зверніть увагу! Автори заяви нагадали, що статут ООН забороняє використовувати силу проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави.

Будь-яка подальша воєнна агресія проти України матиме серйозні наслідки і призведе до серйозних заходів у відповідь,

– наголошується в документі.

На тлі агресії Росії 36 делегацій західних країн закликали Росію припинити ворожу кампанію дезінформації проти України, знизити напруженість навколо неї та "без зволікань вивести сили й техніку, розміщені в країні без згоди України".

Війська Росії біля кордону України: головне

Наприкінці жовтня американська преса розповіла, що Росія стягнула війська біля кордонів України. Це викликало занепокоєння в Європі та США. Згодом це підтвердила українська розвідка. Зокрема там заявили, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року, взявши Україну в "кільце".

Днями секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що біля наших кордонів перебувають 122 тисячі російських військових.

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