Более 80% украинцев утверждают, что у них нет знакомых с COVID-19. Кроме этого, около 40% считают, что проблему коронавируса слишком преувеличивают. Также половина опрошенных не удовлетворена действиями власти в борьбе с болезнью.

Почти 50% украинцев считают, что риск заболеть COVID-19 не увеличился, чуть больше 20% думают, что он все же вырос, 14% уверяют – уменьшился. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, который проводили в июле центр "Социс" и Центр Разумкова.

Важно: Коронавирус в ВСУ: значительный рост количества больных

Более 80% украинцев не имеют знакомых, которые болели коронавирусом. 13,7% отметили,что у них есть такие друзья или родственники.

Волнует ли украинцев проблема коронавируса

35% украинцев обеспокоены ситуацией с пандемией COVID-19, 30% утверждают, что их скорее волнует эта тема, чем нет. Почти 35% опрошенных ответили, что их эта тема мало волнует.



Статистика по заболеваемости знакомых / инфографика центра "Социс" и Центра Разумкова



Статистика по рискам заболеть / инфографика центра "Социс" и Центра Разумкова

Насколько опасным, по мнению украинцев, является COVID-19

Почти 40% опрошенных считают новую коронавирусную инфекцию опасной, но уверены, что в ближайшее время врачи с ней справятся.

Такое же количество людей думают, что проблема коронавируса слишком преувеличена. Есть много других опасных болезней.

18% респондентов убеждены, что болезнь может иметь катастрофические последствия для человечества.



Опрос, представляет ли коронавирус опасность / инфографика центра "Социс" и Центра Разумкова

Эффективна ли работа властей в борьбе с COVID-19

Большинство украинцев недовольны действиями власти во время пандемии коронавируса.

46.1% считают, что власть что-то делает, но этого недостаточно;

21.2% считают, что власти ничего не делают для преодоления эпидемии;

21.0% думают, что власть делает все, что возможно.



Эффективна ли работа власти в борьбе с коронавирусом / инфографика центра "Социс" и Центра Разумкова

Интересно: Удар по экономике: чем Украине грозит продление карантина

В исследовании приняли участие около 4 тысяч человек. Опрос проводился в виде интервью face-to-face, то есть во время личной встречи.

Результаты опроса показывают мнение украинцев, которые старше 18 лет, без учета оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей.

Какова статистика заболеваемости COVID-19 в Украине

По состоянию на 13 августа в Украине зафиксировали 86 140 случаев коронавируса. За последние сутки установили антирекорд – заболели 1592 человека. Больше всего больных во Львовской области и в Киеве. Однако половина инфицированных, 46 216, уже выздоровели. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 1992 пациента.