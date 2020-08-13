Понад 80% українців стверджують, що не мають знайомих з COVID-19. Окрім цього, близько 40% вважають, що проблему коронавірусу надто перебільшують. Також половина опитаних не задоволена діями влади у боротьбі з хворобою.

Майже 50% українців вважають, що ризик захворіти на COVID-19 не збільшився, трохи більше 20% думають, що він таки зріс, 14% запевняють – зменшився. Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке проводили в липні Центр "Социс" та Центр Разумкова.

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Понад 80% українців не мають знайомих, що хворіли на коронавірус. 13,7% зазначили,що у них є такі друзі чи родичі.

Чи хвилює українців проблема коронавірусу

35% українців занепокоєні ситуацією з пандемією COVID-19, 30% стверджують, що їх скоріше хвилює ця тема, ніж ні. Майже 35% опитаних відповіли, що їх ця тема мало хвилює.



Статистика щодо захворюваності знайомих / Інфографіка Центру "Социс" та Центру Разумкова



Статистика щодо ризиків захворіти / Інфографіка Центру "Социс" та Центру Разумкова

Наскільки небезпечним, на думку українців, є COVID-19

Майже 40% опитаних вважають нову коронавірусну інфекцію небезпечною, але впевнені, що найближчим часом лікарі з нею впораються.

Така сама кількість людей думають, що проблема коронавірусу надто перебільшена. Є багато інших, небезпечних хвороб.

18% респондентів переконані, що хвороба може мати катастрофічні наслідки для людства.



Опитування, чи становить коронавірус небезпеку /Інфографіка Центру "Социс" та Центру Разумкова

Чи ефективна робота влади у боротьбі з COVID-19

Більшість українців незадоволені діями влади під час пандемії коронавірусу.

46.1% вважають, що влада щось робить, але цього недостатньо;

21.2% вважають, що влада нічого не робить для подолання епідемії;

21.0% думають, що влада робить все, що можливо.



Чи ефективна робота влади у боротьбі з коронавірусом / Інфографіка Центру "Социс" та Центру Разумкова

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У дослідженні взяли участь близько 4 тисячі людей. Опитування проводилось у вигляді інтерв'ю face-to-face, тобто під час особистої зустрічі.

Результати опитування показують думку українців, які старші 18 років, без врахування окупованих територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей.

Яка статистика захворюваності на COVID-19 в Україні

Станом на 13 серпня в Україні зафіксували 86 140 випадків коронавірусу. За останню добу встановили антирекорд – захворіли 1592 людини. Найбільше хворих є у Львівській області та у Києві. Однак половина інфікованих, 46 216, вже одужали. Від ускладнень, спричинених інфекцією, померли 1992 пацієнти.