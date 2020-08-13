Майже 40% українців не вважають COVID-19 небезпечним, – опитування
Понад 80% українців стверджують, що не мають знайомих з COVID-19. Окрім цього, близько 40% вважають, що проблему коронавірусу надто перебільшують. Також половина опитаних не задоволена діями влади у боротьбі з хворобою.
Майже 50% українців вважають, що ризик захворіти на COVID-19 не збільшився, трохи більше 20% думають, що він таки зріс, 14% запевняють – зменшився. Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке проводили в липні Центр "Социс" та Центр Разумкова.
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Понад 80% українців не мають знайомих, що хворіли на коронавірус. 13,7% зазначили,що у них є такі друзі чи родичі.
Чи хвилює українців проблема коронавірусу
35% українців занепокоєні ситуацією з пандемією COVID-19, 30% стверджують, що їх скоріше хвилює ця тема, ніж ні. Майже 35% опитаних відповіли, що їх ця тема мало хвилює.
Статистика щодо захворюваності знайомих / Інфографіка Центру "Социс" та Центру Разумкова
Статистика щодо ризиків захворіти / Інфографіка Центру "Социс" та Центру Разумкова
Наскільки небезпечним, на думку українців, є COVID-19
- Майже 40% опитаних вважають нову коронавірусну інфекцію небезпечною, але впевнені, що найближчим часом лікарі з нею впораються.
- Така сама кількість людей думають, що проблема коронавірусу надто перебільшена. Є багато інших, небезпечних хвороб.
- 18% респондентів переконані, що хвороба може мати катастрофічні наслідки для людства.
Опитування, чи становить коронавірус небезпеку /Інфографіка Центру "Социс" та Центру Разумкова
Чи ефективна робота влади у боротьбі з COVID-19
Більшість українців незадоволені діями влади під час пандемії коронавірусу.
- 46.1% вважають, що влада щось робить, але цього недостатньо;
- 21.2% вважають, що влада нічого не робить для подолання епідемії;
- 21.0% думають, що влада робить все, що можливо.
Чи ефективна робота влади у боротьбі з коронавірусом / Інфографіка Центру "Социс" та Центру Разумкова
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У дослідженні взяли участь близько 4 тисячі людей. Опитування проводилось у вигляді інтерв'ю face-to-face, тобто під час особистої зустрічі.
Результати опитування показують думку українців, які старші 18 років, без врахування окупованих територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей.
Яка статистика захворюваності на COVID-19 в Україні
Станом на 13 серпня в Україні зафіксували 86 140 випадків коронавірусу. За останню добу встановили антирекорд – захворіли 1592 людини. Найбільше хворих є у Львівській області та у Києві. Однак половина інфікованих, 46 216, вже одужали. Від ускладнень, спричинених інфекцією, померли 1992 пацієнти.