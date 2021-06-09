Стоит заметить, что при этом 28% граждан ничего не знают о шагах Зеленского для прекращения войны. Регионально глава государства имеет поддержку во всех макрорегионах, кроме востока.

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Как на Востоке относятся к действиям Зеленского

На востоке Украины сторонников и противников действий президента почти поровну. В частности, 28,5% граждан поддерживают решение главы государства относительно решения вопроса войны на Донбассе. В то же время 31% лиц имеют противоположное мнение.

Еще 25% граждан на Востоке государства ничего не знают о попытках Зеленского урегулировать ситуацию на Донбассе.



Как украинцы относятся к действиям Зеленского относительно войны на Донбассе / Фото Фонда "Демократические инициативы"

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