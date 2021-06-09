Стоит заметить, что при этом 28% граждан ничего не знают о шагах Зеленского для прекращения войны. Регионально глава государства имеет поддержку во всех макрорегионах, кроме востока.
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Как на Востоке относятся к действиям Зеленского
На востоке Украины сторонников и противников действий президента почти поровну. В частности, 28,5% граждан поддерживают решение главы государства относительно решения вопроса войны на Донбассе. В то же время 31% лиц имеют противоположное мнение.
Еще 25% граждан на Востоке государства ничего не знают о попытках Зеленского урегулировать ситуацию на Донбассе.
Как украинцы относятся к действиям Зеленского относительно войны на Донбассе / Фото Фонда "Демократические инициативы"
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Что известно об опросе
- Общенациональное исследование провела социологическая служба Центр Разумкова совместно с Фондом "Деморатические инициативы" имени Илька Кучерива с 14 по 19 мая 2021 года.
- Опрос проводили во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
- В ходе исследования опросили 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.