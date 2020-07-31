Офис генпрокурора Украины направил в Гаагу новый том материалов о системных нарушениях со стороны России в оккупированном Крыму. Это уже восьмое такое сообщение, насчитывает материалы о 3 тысячах 962 людях, ставших жертвами нарушений прав собственности.

Все материалы собраны на основе мониторинга сайтов оккупационных судов, незаконно созданных Россией в Крыму, сообщает Офис генерального прокурора.

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Всего прокуроры проанализировали около 9,5 тысячи незаконных "судебных решений". По результатам анализа удалось выявить факты нарушения прав собственности.

За 6 лет оккупации Россия незаконно забрала земельные участки у 3 тысяч 712 крымчан. Кроме того, еще 250 людям разрушили недвижимость. Незаконные решения принимали 24 так называемые "суды" из 28, которые действуют на полуострове.

Такие действия России являются нарушением четвертой Женевской конвенции и квалифицируются как военное преступление. Более того, за 6 лет оккупации ежедневно по меньшей мере два человека становятся жертвой такого военного преступления.

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