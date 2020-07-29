"Страусиное поведение": в МИД прокомментировали возврат ноты протеста по поводу парада в Крыму
Россия вернула Украине ноту протеста по поводу проведения военного парада в Севастополе. В украинском МИД такое поведение назвали ожидаемым и страусиным.
В ведомстве подчеркнули, что "свыклись мы только с фактом страусиного поведения российской дипломатии – вернуть документ, будто и не было". Так "Укринформ" цитирует ответ МИД Украины.
Обратите внимание Парад оккупантов в Севастополе: Россия вернула Украине ноту протеста с циничным замечанием
Не удивлены фактом возврата российским МИД ноты протеста Украины в связи с проведением 26 июля 2020 года во временно оккупированном Севастополе так называемого "военно-морского парада" с предложением Украине "избавиться от иллюзий и свыкнуться с тем фактом, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России,
– говорится в комментарии МИД.
В МИД также подчеркнули, что Российская Федерация должна привыкнуть к тому, что подобное поведение способствует официальной фиксации очередного правонарушения и агрессии против Украины.
Что известно о параде ВМФ России в оккупированном Севастополе
- 26 июля в акватории Севастопольской бухты состоялся парад по случаю Дня военно-морского флота России.
- Там задействовали 57 кораблей и вспомогательных судов, 20 БТРов, 28 самолетов, вертолетов и беспилотников.
- После парада на площади Нахимова устроили выставку вооружения и агитировали на службу в российскую армию
- Украинские дипломаты обвинили Россию в сознательных шагах к эскалации напряжения в украинско-российских отношениях.
- Военный парад расценили как очередное нарушение российской стороной норм международного права.
- Ноту протеста, которую прислали украинские дипломаты, Россия вернула без рассмотрения.
- Оккупанты отметили, что могут проводить мероприятия без согласования с другими странами.