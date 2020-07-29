Россия вернула Украине ноту протеста по поводу проведения военного парада в Севастополе. В украинском МИД такое поведение назвали ожидаемым и страусиным.

В ведомстве подчеркнули, что "свыклись мы только с фактом страусиного поведения российской дипломатии – вернуть документ, будто и не было". Так "Укринформ" цитирует ответ МИД Украины.

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Не удивлены фактом возврата российским МИД ноты протеста Украины в связи с проведением 26 июля 2020 года во временно оккупированном Севастополе так называемого "военно-морского парада" с предложением Украине "избавиться от иллюзий и свыкнуться с тем фактом, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России,

– говорится в комментарии МИД.

В МИД также подчеркнули, что Российская Федерация должна привыкнуть к тому, что подобное поведение способствует официальной фиксации очередного правонарушения и агрессии против Украины.

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