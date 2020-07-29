"Страусяча поведінка": у МЗС прокоментували повернення ноти протесту щодо параду в Криму
Росія повернула Україні ноту протесту щодо проведення військового параду у Севастополі. В українському МЗС таку поведінку назвали очікуваною і страусячою.
У відомстві підкреслили, що "звиклись ми лише з фактом страусячої поведінки російської дипломатії – повернути документ, ніби й не було". Так "Укрінформ" цитує відповідь МЗС України.
Зверніть увагу Парад окупантів у Севастополі: Росія повернула Україні ноту протесту з цинічним зауваженням
Не здивовані фактом повернення російським МЗС ноти протесту України у зв’язку з проведенням 26 липня 2020 року в тимчасово окупованому Севастополі так званого "військово-морського параду" з пропозицією Україні "позбутися ілюзій і звикнутись з тим фактом, що Крим і Севастополь є невід’ємною частиною Росії,
– йдеться в коментарі МЗС.
У МЗС також наголосили, що Російська Федерація має звикнути до того, що подібна поведінка сприяє офіційній фіксації чергового правопорушення і агресії проти України.
Що відомо про парад ВМФ Росії в окупованому Севастополі
- 26 липня в акваторії Севастопольської бухти відбувся парад з нагоди Дня військово-морського флоту Росії.
- Там задіяли 57 кораблів і допоміжних суден, 20 БТРів, 28 літаків, гелікоптерів та безпілотників.
- Після параду на площі Нахімова влаштували виставку озброєння та агітували до служби в російську армію
- Українські дипломати звинуватили Росію в свідомих кроках до ескалації напруги в українсько-російських відносинах.
- Військовий парад розцінили як чергове порушення російською стороною норм міжнародного права.
- Ноту протесту, яку надіслали українські дипломати, Росія повернула без рогляду.
- Окупанти зазначили, що можуть проводити заходи без погодження з іншими країнами.