Росія повернула Україні ноту протесту щодо проведення військового параду у Севастополі. В українському МЗС таку поведінку назвали очікуваною і страусячою.

У відомстві підкреслили, що "звиклись ми лише з фактом страусячої поведінки російської дипломатії – повернути документ, ніби й не було". Так "Укрінформ" цитує відповідь МЗС України.

Зверніть увагу Парад окупантів у Севастополі: Росія повернула Україні ноту протесту з цинічним зауваженням

Не здивовані фактом повернення російським МЗС ноти протесту України у зв’язку з проведенням 26 липня 2020 року в тимчасово окупованому Севастополі так званого "військово-морського параду" з пропозицією Україні "позбутися ілюзій і звикнутись з тим фактом, що Крим і Севастополь є невід’ємною частиною Росії,

– йдеться в коментарі МЗС.

У МЗС також наголосили, що Російська Федерація має звикнути до того, що подібна поведінка сприяє офіційній фіксації чергового правопорушення і агресії проти України.

Що відомо про парад ВМФ Росії в окупованому Севастополі