Офіс генпрокурора України направив у Гаагу новий том матеріалів про системні порушення з боку Росії в окупованому Криму. Це вже восьме таке повідомлення, яке налічує матеріали щодо 3 тисяч 962 людей, що стали жертвами порушень прав власності.

Усі матеріали зібрані на основі моніторингу сайтів окупаційних судів, незаконно створених Росією в Криму, повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Всього прокурори проаналізували близько 9,5 тисячі незаконних "судових рішень". За результатами аналізу вдалося виявити факти порушення прав власності.

За 6 років окупації Росія незаконно забрала земельні ділянки в 3 тисяч 712 кримчан. Крім того, ще 250 людям зруйнували нерухомість. Незаконні рішення ухвалювали 24 так звані "суди" з 28, що діють на півострові.

Такі дії Росії є порушенням четвертої Женевської конвенції і кваліфікуються як воєнний злочин. Ба більше, за 6 років окупації щоденно щонайменше дві людини стають жертвою такого воєнного злочину.

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