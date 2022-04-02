Местные люди очень гуманно относятся к переселенцам. Об этом в эфире 24 канала рассказал городской голова Полтавы Александр Мамай.

Также читайте ПВО сработали отлично, – мэр Полтавы рассказал о последствиях ночных ракетных обстрелов

В Полтаве – переселенцы из Сумской и Харьковской областей

По его словам, больше всего в Полтаву от российской агрессии бегут люди из Сумской, Харьковской областей и Мариуполя.

Более 3 тысяч переселенцев проживают в наших садах и школах,

– рассказал Мамай.

Он отметил, что сейчас гуманитарная ситуация в городе – под контролем. Уже с понедельника, 4 апреля, планируется совещание, на котором будут обсуждаться выделение денег на питание для переселенцев. Пока их кормят волонтеры.

Магазины имеют товары первой необходимости

Как отметил мэр, магазины имеют товары первой необходимости. Служба безопасности Украины работает в штатном режиме, чтобы предприниматели не повышали цены. С ними проводят соотвествующие беседы.

Мэр Полтавы рассказал о ситуации в городе: смотрите видео