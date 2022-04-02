Ведь последствия обстрелов – незначительны. Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Александр Мамай.

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Ситуация в Полтаве более-менее спокойная

"Хорошо сработали наши Вооруженные Силы Украины. Как я понимаю, ракету сбили еще на подходе к городу", – подчеркнул Мамай.

Он отметил, что обломки ракеты повредили неработающие здания промышленного значения. "Сейчас ситуация более или менее спокойная", – добавил мэр.

Напомним, что два инфраструктурных объекта в Полтаве атаковали примерно в 2:00. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Мэр Полтавы рассказал о последствиях обстрелов: смотрите видео