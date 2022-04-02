Адже наслідки обстрілів – незначні. Про це в ефірі 24 каналу розповів міський голова Олександр Мамай.

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Ситуація у Полтаві більш-менш спокійна

За його словами, гарно спрацювали Збройні Сили України. Ракету збили ще на підході до міста.

ППО спрацювали відмінно. Ракету збили, її уламки впали на будівлі, які зараз не працюють. Тому ракета не завдала жодної шкоди,

– наголосив Мамай.

Він зауважив, що уламки ракети пошкодили деякі будівлі промислового значення, які не працюють. "Зараз ситуація більш-менш спокійна", – додав мер.

Нагадаємо, що два інфраструктурні об'єкти у Полтаві атакували приблизно о 2:00. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Мер Полтави розповів про наслідки обстрілів: дивіться відео