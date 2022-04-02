Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Дмитро Лунін, глава обласної військової адміністрації. Він додав, що вже вранці було багато ударів по Кременчуку.

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Наразі невідомо, чи є постраждалі або жертви

За словами Луніна, у Кременчуку внаслідок ворожих атак постраждали інфраструктурні об'єкти й житлові будинки. Наразі там на місцях вже працюють усі відповідні служби.

"Інформацію про постраждалих (в обох містах – 24 канал) уточнюємо. Не постимо жодних фото! Зберігаємо спокій! І ніколи, ніколи не ігноруємо повітряну тривогу", – нагадав очільник ОВА.

Відбою повітряної тривоги ще не було

Цю ж інформацію озвучив й мер Полтави – Олександр Мамай. Повітряна тривога в області тривала з 1:44 до 2:14. Вже о 3:37 їх оголосили повторно – відбою станом на 6:50 не було.

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