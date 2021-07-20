"Схему" разоблачило Государственное бюро расследований. Следователи установили, что военнослужащий ВСУ подделывал документы.
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ГБР разоблачило "схему" в ВСУ
Следователи ГБР сообщили о подозрении заместителю командира воинской части по тылу ВСУ. Он нанес бюджету ущерб почти на 900 тысяч гривен.
Правоохранители установили, как происходило преступление:
- в течение января – февраля 2019 года подполковник ВСУ завышал объемы предоставленных предприятием услуг по поставке продуктов для воинской части;
- он составил и выдал расходные накладные в рамках договора на поставку продуктов питания на общую сумму 898 тысяч 842 гривны, которые на самом деле в воинскую часть не поступали.
По предварительной информации, военный получал за это "откаты" от представителя предприятия,
– рассказали в ГБР.
Подполковника ВСУ подозревают в:
- использовании служебного положения, вопреки интересам службы, что нанесло тяжелые последствия государственным интересам;
- также в выдаче заведомо ложных официальных документов;
- внесении в официальные документы заведомо ложных сведений.
Если вину военнослужащего докажут, то ему грозит тюрьма на срок до 6 лет, а также лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет и со штрафом от 8500 до 17000 гривен.
Процессуальное руководство осуществляет Белоцерковская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере, а оперативное сопровождение – Главное оперативное управление ГБР.
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