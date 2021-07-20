"Схему" викрило Державне бюро розслідувань. Слідчі встановили, що військовослужбовець ЗСУ підробляв документи.

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ДБР викрило "схему" в ЗСУ

Слідчі ДБР повідомили про підозру заступнику командира військової частини з тилу ЗСУ. Він завдав бюджету збитків на майже 900 тисяч гривень.

Правохоронці встановили, як відбувався злочин:

протягом січня – лютого 2019 року підполковник ЗСУ завищував обсяги наданих підприємством послуг з постачання продуктів для військової частини;

він склав та видав видаткові накладні в межах договору на поставку продуктів харчування на загальну суму 898 тисяч 842 гривні, які насправді до військової частини не поступали.

За попередньою інформацією, військовий отримував за це "відкати" від представника підприємства,

– розповіли в ДБР.

Підполковника ЗСУ підозрюють у:

використанні службового становища, всупереч інтересам служби, що завдало тяжких наслідків державним інтересам;

також у видачі завідомо неправдивих офіційних документів;

внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Якщо провину військовослужбовця доведуть, то йому загрожує тюрма на строк до 6 років, а також позбавлення права обіймати певні посади на строк до 3 років та зі штрафом від 8500 до 17000 гривень.

Процесуальне керівництво здійснює Білоцерківська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері, а оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР.

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