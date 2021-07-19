Ви можете лише уявити, наскільки це хлібна посада. Підписом Павловського погоджувалися багатомільйонні та багатомільярдні контракти на армійські закупівлі.

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Павловський може вийти з-за ґрат під заставу у 500 мільйонів гривень, але вже заявив, що таких грошей у нього немає, то ж він сидітиме у СІЗО. Звісно, якщо за нього не погодиться внести заставу хтось із його впливових покровителів.

Порошенко – покровитель Павловського

Наприклад, колишній президент Петро Порошенко, підприємства якого отримували величезні державні замовлення від Міністерства оборони. Саме рішенням генерала Павловського, через що генерал тепер і став фігурантом кількох кримінальних справ.

Річ не тільки в тому, що Павловський віддавав мільярди бюджетних коштів фірмам Порошенка, не допускаючи до армійських закупівель інших учасників. Корупція на державних закупівлях, коли чиновники через тендери протягують потрібні фірми і отримують за це відкати – це буденне явище в Україні.

Проблема в тому, що техніка і матеріали, які постачали війську компанії з орбіти Порошенка, були неякісними, не відповідали технічним вимогам, а відтак, це могли коштувати життя солдатам на фронті.

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Як у Порошенка відреагували на арешт

У самого Порошенка переслідування правоохоронцями генерала Павловського вже назвали політичною розправою. Там додали, що п'ятий президент до цих корупційних оборудок із армійськими закупівлями стосунку не має.

У це можна було б повірити, якби мовилось лише про якийсь 1 військовий контракт. Але йдеться як мінімум про 3 великі армійські закупівлі у 3 різних компаній Порошенка та його оточення.

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Це дозволяє зробити висновок, про те, що генерал Павловський підписував контракти з фірмами тодішнього президента не сам по собі, а під впливом верховного головнокомандувача.

Про які скандальні закупівлі мовиться

Слідчі Державного бюро розслідувань звинувачують генерала Павловському у тому, що 5 років тому він уклав контракт із заводом "Кузня на Рибальському" на постачання бойових катерів "Кентавр". Цей суднобудівний завод на той час належав саме Петру Порошенку.

Як з'ясувало ДБР, ці катери хоч, нарешті, вже і побудовані, втім, командування Військово-Морських Сил відмовляється їх приймати. Через те, що катери не відповідають заявленим тактико-технічним характеристикам.

Зокрема, завод Порошенка обіцяв, що швидкість цих катерів буде 50 вузлів на годину. По факту, виявилося, що їхня максимальна швидкість, лише 34 вузли. Бо, як з'ясувалося, двигуни встановлені на ці судна недостатньої потужності, а сам катер вийшов більш важким, ніж було обіцяно заводом-виробником.



Завод Порошенка виготовив неякісну техніку / Фото AFP

Крім того, у ВМС нарікають на те, що десант морських піхотинців на ці катери складно завантажувати і ще важче висаджувати. У відповідальний момент під час бою, це може коштувати комусь із українських морпіхів життя.

Відтак, ці катери оплачені з наших з вами податків, вже третій рік поспіль так і не використовуються, бо досі не прийняті на бойове чергування.

Воно і не дивно, адже слідчі з'ясували, що контракт з суднобудівним заводом Порошенка генерал Павловський підписав без всякої технічної документації. Виявилося, що ці катери на момент підписання угоди з Міноборони, були не те що в проєкті, вони були лише мрією.

Завод їх почав конструювати, вже після отримання цього оборонного замовлення. Тобто, "ви нам дайте гроші на будівництво катерів, а ми вам щось придумаємо і побудуємо, для ваших моряків".

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Заступник Міністра Оборони генерал Павловський не став би ризикувати і купувати ось так кота в мішку для українського флоту, сам по собі. Без впливу і без тиску когось більш впливового.

Скандальна закупівля санітарних автомобілів

Тим більше, що є й другий кримінальний епізод, який доводить не випадковість звинувачень на адресу генерала Павловського. Мовиться про відому скандальну закупівлю Міністерством оборони санітарних автомобілів "Богдан".

Вони закуповувалися 4 роки тому у компанії "Богдан Моторс", що належала Петру Порошенку та його бізнес-партнеру Олегу Гладковському, що раніше носив прізвище Свинарчук. Контракт на закупівлю цих військових санітарних машин теж був освячений підписом генерала Павловського і став справжньою бідою для українського війська.

Ви коли-небудь їздили маршрутками "Богдан", які часто буквально розвалюються на ходу? Така ж саме історія сталася із цим військовими санітарними машинами.

У перші 3 місяці використання цих машин на лінії фронту – половина з них вийшла з ладу. При чому настільки серйозно, що машини не можна було полагодити в польових умовах, а довелося відправляти назад на завод.

При чому, на відміну, від маршрутки "Богдан", яка, якщо зламалася – не страшно, скоро прийде інша, коли ламаються санітарні машини на лінії фронту – це реально може коштувати життя нашим солдатам. Оскільки, військові медики можуть просто не встигнути надати їм потрібну допомогу.

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Постачання пального

Отже, крім неякісних катерів та неякісних санітарних машин, є ще й третя масштабна оборудка Міноборони з фірмами з оточення Порошенка. Це – постачання пального для українського війська.

Цей контракт теж погоджував генерал Павловський у 2016 році. За ним, скандальна фірма-посередник "Трейд Комодіті" зобов'язалася поставити Міністерству оборони дизельне пальне на понад мільярд гривень за найнижчою на ринку ціною.

Ця найнижча ціна пояснювалася просто: пальне було настільки поганої якості, що за якийсь час воно почало розшаровуватися в резервуарах і стало непридатним для того, щоб ним заправляти українські танки та іншу бронетехніку. Ця історія ретельно розслідувана НАБУ і наразі слухається у Вищому антикорупційному суді.

Крім того, детективам Національного антикорупційного бюро також вдалося з'ясувати, що сама фірма "Трейд Комодіті" – постачальник пального, контролювалася народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка" Олександром Грановським.



Грановський втік в Ізраїль / Фото "Укрінформ"

Після програшу його патрона на президентських виборах і порушення кримінальної справи, втік з України, переховується в Ізраїлі і живе там дуже непогано. Водночас ми можемо собі лише уявити, якої шкоди нашим військовим завдало неякісне пальне поставлене цим ділком з найближчого оточення Порошенка.

Схеми Порошенка і Павловського

Отже, генерал Павловський, на той час – заступник міністра оборони віддав контракт на постачання бойових катерів суднобудівному заводу Порошенка, віддав контракт на постачання санітарних машин автозаводу Порошенка, і мільярдний контракт на постачання пального фірмі з оточення Порошенка.

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При цьому, катери ледь плавають, санітарні машини ламаються, а від пального глохнуть танки та бронемашини. Ви вірите, що генерал Павловський в цих трьох випадках ризикував свободою без жодного умислу або без жодного тиску? Що йому ніхто не наказував з ким укладати угоди, а з ким ні?

Що йому ніхто не обіцяв прикрити в разі чого, якщо будуть проблеми з правоохоронними органами? Я – особисто не вірю.

Тому не виключено, що генерал Павловський, який перебуває в СІЗО, незабаром піде на угоду зі слідством і почне говорити. Він розповість багато цікавого, хто, коли і як наказував йому укладати скандальні оборонні угоди.

Чого варто боятись Порошенку

Крім того, пояснить, як до цього причетний тодішній верховний головнокомандувач, який за сумісництвом був п'ятим президентом і власником численних бізнесів, що паслися на армійських закупівлях.

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Ось тоді, слідчі ДБР, в стилі американського ФБР, можуть не просто посадити хай і впливового, але, лише виконавця, спіймати справжню велику рибу – голову цієї корупційної піраміди, тодішнього главу держави.