Об угрозе начали объявлять около 9:30. Сейчас сигнал воздушной тревоги традиционно звучит не только на временно оккупированных Россией территориях – в Крыму и на Херсонщине.

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Жителей других регионов Украины просим отключить воду, свет и газ и быстро перейти в укрытия.

Отметим, что сегодня, 8 мая, воздушные тревоги часто звучат в разных регионах Украины.

В каких регионах Украины сейчас звучит воздушная тревога:

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киев и Киевская область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровненская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Воздушная тревога почти по всей Украине / Скриншот еМапа

Обратите внимание! Накануне разнообразные государственные структуры сообщали, что враг может устраивать различные провокации и осуществлять массированные ракетные обстрелы по украинским городам 8 – 9 мая. Так что украинцев призвали быть осторожными и не пренебрегать правилами во время объявления воздушной тревоги.

Последние ракетные обстрелы украинских городов:

За прошедшие сутки, 7 мая, противник выпустил по целям на территории Украины около 10 крылатых ракет (предположительно типа Х-101). Две ракеты уничтожила наша ПВО.

Все 10 ракет оккупанты пустили на Одесскую область. 4 – по региону, а 6 – по областному центру.

Враг нанес два удара по взлетной полосе Одесского аэропорта.

Еще 4 вражеские ракеты попали в предприятие, которое занимается изготовлением мебели. Ударная волна и обломки здания повредили многоэтажки, которые расположены рядом.

8 мая во время воздушной тревоги в Арцизе Одесской области прогремели взрывы. После этого в городе пропал свет и водоснабжение. Правда, еще неизвестно, было ли это попадание или сработали силы ПВО.

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