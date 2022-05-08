Об угрозе начали объявлять около 9:30. Сейчас сигнал воздушной тревоги традиционно звучит не только на временно оккупированных Россией территориях – в Крыму и на Херсонщине.
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Жителей других регионов Украины просим отключить воду, свет и газ и быстро перейти в укрытия.
Отметим, что сегодня, 8 мая, воздушные тревоги часто звучат в разных регионах Украины.
В каких регионах Украины сейчас звучит воздушная тревога:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киев и Киевская область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровненская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Воздушная тревога почти по всей Украине / Скриншот еМапа
Последние ракетные обстрелы украинских городов:
- За прошедшие сутки, 7 мая, противник выпустил по целям на территории Украины около 10 крылатых ракет (предположительно типа Х-101). Две ракеты уничтожила наша ПВО.
- Все 10 ракет оккупанты пустили на Одесскую область. 4 – по региону, а 6 – по областному центру.
- Враг нанес два удара по взлетной полосе Одесского аэропорта.
- Еще 4 вражеские ракеты попали в предприятие, которое занимается изготовлением мебели. Ударная волна и обломки здания повредили многоэтажки, которые расположены рядом.
- 8 мая во время воздушной тревоги в Арцизе Одесской области прогремели взрывы. После этого в городе пропал свет и водоснабжение. Правда, еще неизвестно, было ли это попадание или сработали силы ПВО.
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