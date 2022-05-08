Про загрозу почали оголошувати близько 9:30. Наразі сигнал повітряної тривоги традиційно не звучить лише на тимчасово окупованих Росією територіях – у Криму та на Херсонщині.

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Мешканців інших регіонів України просимо відімкнути воду, світло та газ та хутко перейти в укриття.

Зауважимо, що сьогодні, 8 травня, повітряні тривоги часто лунають у різних регіонах України.

У яких регіонах України наразі лунає повітряна тривога:

  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Запорізька область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київ та Київська область;
  • Кіровоградська область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Полтавська область;
  • Рівненська область;
  • Сумська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.


Повітряна тривога майже по всій Україні / Скриншот з єМапа

Останні ракетні обстріли українських міст:

  • Минулої доби, 7 травня, противник випустив по цілях на території України близько 10 крилатих ракет (імовірно типу Х-101). Дві ракети знищила наша ППО.
  • Усі 10 ракет окупанти пустили на Одещину. 4 – по регіону, а 6 – по обласному центру.
  • Тоді ворог завдав двох ударів по злітній смузі Одеського аеропорту.
  • Ще 4 ворожі ракети влучили у підприємство, яке займається виготовленням меблів. Ударна хвиля та уламки будівлі пошкодили багатоповерхівки, які розташовані поряд.
  • 8 травня під час повітряної тривоги в Арцизі на Одещині пролунали вибухи. Після цього в місті зникло світло та водопостачання. Щоправда, ще невідомо, чи це було влучання, чи спрацювали сили ППО.

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