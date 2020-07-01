В Украине ежедневно фиксируют рост количества больных COVID-19. Однако люди продолжают игнорировать карантинные ограничения. В частности, в Одессе на выходных зафиксировали толпы посетителей на пляжах и в клубах. По словам журналистки Ольги Баклаженко, в городе не контролируют эту ситуацию. Люди не соблюдают социальную дистанцию. Поэтому мэрия вряд ли рассматривает какие-то соответствующие меры.

Журналистка в эфире 24 канала отметила, что в Одессе мэр, фактически, давно уже отменил карантин. Он это сказал в интервью одному из изданий 1,5 месяца назад.

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По мнению Ольги Баклаженко, даже если будут какие-то предписания по усилению карантина, она не видит никакой перспективы, что их выполнят. Потому что сейчас нет никаких контрольных мероприятий.

В Одессе, наверное, самый мягкий карантин, по сравнению с другими городами Украины,

– добавила она.

Также журналистка отметила, что вероятнее всего, если будут какие-то ограничения, то они плохо будут контролироваться. Следовательно, люди будут отдыхать на побережье, как это было в последние выходные. Тогда невозможно было пройти ни на личные, ни на муниципальные пляжи.

В прошлые выходные были значительные толпы людей. И никто это не контролировал. Баклаженко Ольга подчеркнула: то, что показывают в СМИ, это сравнительно мало с тем, что было в пиковые часы. Были огромные пробки, длиной в несколько километров.

Но даже когда стоит очередь в аквапарк, никто не говорит, чтобы люди соблюдали дистанцию. Никто этого не делает, никто уже почти не верит в карантин, и это нас всех очень пугает,

– прокомментировала она.

Журналистка рассказала, что местная власть, конечно, поддержит решение Киева и примет соответствующие решения об усилении карантина на местном уровне. Но неизвестно, кто их будет контролировать и исполнять. Ведь сейчас, практически, нет правоохранителей на побережье.

"Это показывает то, что никто достаточно не контролирует соблюдение карантина. То есть, можно принять что угодно, но есть вопрос контроля. Надеюсь, что как-то ситуация будет меняться", – объяснила она.

Что известно о нарушении карантина в Одессе

27 – 28 июня на пляжах и клубах Одессы зафиксировали рекордные толпы отдыхающих. На видео, которые пользователи публиковали в соцсетях, заметно, что люди не соблюдали требования социальной дистанции и не надевали защитные маски.

В частности, очень много одесситов и гостей города посетили в минувшие выходные ночные клубы в Одессе. Например, одесский клуб Ibiza 26 июня устроил вечеринку, на которой гостей развлекала группа "Время и стекло". Там присутствовали примерно тысяча посетителей.

Справка. 30 июня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине могут ввести дополнительные ограничения в отношении курортов из-за увеличения количества зараженных COVID-19. В частности, это касается Одессы.