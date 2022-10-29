Если вы услышали сирену, то немедленно направляйтесь к укрытию. Следите за обновлениями местных властей.

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Где прозвучали сирены

По состоянию на 17:45 сирены о воздушной тревоге прозвучали во всех украинских областях. Тревогу не объявили только на территории временно оккупированного Крыма. Буквально через несколько минут тревогу объявили по всей стране.

Однако на Луганщине до сих пор продолжается непрерывная воздушная тревога – отбоя там нет с 4 апреля.



Карта воздушных тревог 29 октября / Скриншот

По данным мониторинговых групп, зафиксирована активность вражеской авиации в Балтиморе, Воронеже и на территории Беларуси. По состоянию на 17:50 запусков ракет не зафиксировано.

Важно! Россия – террористическая страна, которая наносит удары по жилым домам, школам, садам, больницам, энергообъектам и другим гражданским объектам. Предсказать, куда враг будет атаковать в следующий раз – невозможно. Также невозможно предсказать, куда могут упасть обломки вражеских целей после успешной работы ПВО. Поэтому соблюдайте правила безопасности и реагируйте на все сигналы воздушной тревоги.