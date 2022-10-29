Ровно на выходных будет со светом

В Ровненской области удалось стабилизировать энергосистемы, анонсированные ранее плановые отключения света – отменили. Об этом сообщил руководитель Ровненской ОВА Виталий Коваль. Он отметил, что пока это тестовый режим.

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Это будет происходить в тестовом режиме в течение двух дней. После чего проанализируем, удается ли нам обеспечить стабильное энергоснабжение в дальнейшем,

– заметил Виталий Коваль.

В частности, по словам председателя ОВА, это касается и образовательных учреждений области, чтобы не изменять временной формат офлайн обучения.

Обратите внимание! Несмотря на отмену графиков отключений, все еще сохраняется возможность незапланированных аварийных отключений. Поэтому экономное использование электроэнергии все еще нужно и актуально.

Все еще сложная ситуация в Киеве

Из-за атаки россиян на Киевскую область 28 октября в столице все еще сложная ситуация с обеспечением электроэнергии. Для недопущения полного обесточивания Киева и центральных регионов "Укрэнерго" ввело беспрецедентные экстренные ограничения.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что дефицит электроэнергии в настоящее время составляет – от 20 до 50%. Следовательно, энергообеспечение столицы работает в экстренном режиме.

Согласно обновленным графикам отсутствия электроснабжения, жители столицы будут сидеть без света не по 4 часа, а по 6 часов.

Сегодня, 29 октября, стало известно, что в ближайшие дни ситуация может только ухудшиться. Все потому, что "Нефтегаз" дал поручение Киевоблэнерго прекратить поставки газа на Трипольскую теплоэлектростанцию.

Важно! После атак российских войск по Киеву и области для восстановления нормальной поставки электричества в столице нужно еще примерно 2 – 3 недели.

Отключение света на Буковине

Предварительно в области сформировали 10 групп потребителей, чтобы создать очередь отключений. Узнать, к какой группе принадлежит ваш адрес, можно здесь.

Согласно обновленному графику на сайте "Черновцыоблэнерго", все сети заживлены. Следовательно, отключений сегодня в городе и области не планируют.



График веерных отключений света в Черновцах / Скриншот Черновцыоблэнерго

Добавляют, что график отключений будет обновляться каждые 4 часа.

В то же время отмечают, что электроэнергия может отсутствовать также и по другим причинам, например из-за аварийных ситуаций, ремонта в сетях или неисправной проводки в доме.

Важно! Контролируемое потребление электроэнергии – это как донат для ВСУ, тоже приближающий Украину к победе.

Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

Ситуация в Прикарпатье

На территории Ивано-Франковской области пока тоже не будут применять плановые отключения электроэнергии.

Энергетики отмечают, что спрогнозировать ситуацию почти невозможно, ведь графики вводятся по распоряжению НЭК "Укрэнерго" за 15 минут с момента получения указания на отключение.

Поэтому прикарпатцев призывают следить за сообщениями, ведь о введении графиков сообщат дополнительно.

На сайте "Прикарпатьеоблэнерго" сформированы графики отключений света для 4 групп, их можно просмотреть здесь:

В Одессе предупредили об отключении только в случае дисбаланса

В Одессе по-прежнему сохраняется вероятность стабилизационных отключений электроэнергии. Однако они будут применяться только в случае дисбаланса в энергосистеме и после распоряжения НЭК Укрэнерго. Пока этих условий нет. В городе и области свет есть.

В то же время, чтобы жители могли заранее подготовиться, ДТЭК Одесские электросети опубликовал ориентировочный перечень улиц, где в случае необходимости будет ограничено электроснабжение и ориентировочная поочередность во временных промежутках для этих адресов.

Чтобы просмотреть график жителей города Одесса – нажмите здесь. Для жителей Одесской области просмотреть графики можно по этой ссылке.

Внимание! В Графиках возможна небольшая погрешность во времени дополнительных 30 – 40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

О времени и продолжительности возможных отключений и восстановления поставок света мы будем сообщать дополнительно на сайте и страницах в соцсетях ДТЭК Одесские электросети.

Больше об этом – в ОП предупредили об отключении света по всей стране: смотрите видео