Якщо ви почули сирену, то негайно прямуйте до укриття. Слідкуйте за оновленнями місцевої влади.
Важливо Вибухи у Севастополі, звільнення захисників Маріуполя: хронологія 248 дня війни
Де пролунали сирени
Станом на 17:45 сирени про повітряну тривогу пролунали у всіх українських областях. Тривоги не оголосили тільки на території тимчасово окупованого Криму. Буквально за кілька хвилин тривогу оголосили по всій країні.
Однак на Луганщині досі триває безперервна повітряна тривога – відбою там немає від 4 квітня.
Карта повітряних тривог 29 жовтня / Скриншот
За даними моніторингових груп, зафіксована активність ворожої авіації у Балтиморі, Воронежі та на території Білорусі. Станом на 17:50 запусків ракет не зафіксовано.