Якщо ви почули сирену, то негайно прямуйте до укриття. Слідкуйте за оновленнями місцевої влади.

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Де пролунали сирени

Станом на 17:45 сирени про повітряну тривогу пролунали у всіх українських областях. Тривоги не оголосили тільки на території тимчасово окупованого Криму. Буквально за кілька хвилин тривогу оголосили по всій країні.

Однак на Луганщині досі триває безперервна повітряна тривога – відбою там немає від 4 квітня.



Карта повітряних тривог 29 жовтня / Скриншот

За даними моніторингових груп, зафіксована активність ворожої авіації у Балтиморі, Воронежі та на території Білорусі. Станом на 17:50 запусків ракет не зафіксовано.

Важливо! Росія – терористична країна, яка завдає ударів по житлових будинках, школах, садках, лікарнях, енергооб'єктах й інших цивільних об'єктах. Передбачити, куди ворог атакуватиме наступного разу – неможливо. Так само неможливо передбачити, куди можуть впасти уламки ворожих цілей після успішної роботи ППО. Тому дотримуйтеся правил безпеки та реагуйте на всі сигнали повітряної тривоги.