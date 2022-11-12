Сперва сирены раздались на Востоке, а через считанные минуты воздушную тревогу объявили фактически по всей стране.
Обратите внимание Когда Россия может нанести новый массированный удар по Украине: Воздушные силы назвали дату
Днем, 12 ноября, почти по всей территории Украины раздалась воздушная тревога. Причиной явилась угроза ракетного удара со стороны россиян.
Сперва сирены раздались на Востоке, а через считанные минуты воздушную тревогу объявили фактически по всей стране.
Обратите внимание Когда Россия может нанести новый массированный удар по Украине: Воздушные силы назвали дату