Спершу сирени пролунали на Сході, а за лічені хвилини повітряну тривогу оголосили фактично по всій країні.

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Загроза ракетного удару з боку Білорусі

Станом на 14:30 повітряну тривогу оголосили по всіх областях України, крім тимчасово окупованого Криму. Також безперервна повітряна тривога від 4 квітня 2022 року триває на Луганщині.

За даними моніторингової групи "Белорускі Гаюн" на території Білорусі зафіксована активність ворожої авіації, зокрема в небо злетіли щонайменше 2 винищувачі, зокрема Міг-31К – потенційний носій гіперзвукової ракети "Кинжал".