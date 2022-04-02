Фактически по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сирены раздаются в Киеве, Львове, Полтаве, Сумах, Николаеве, Одессе и других городах.

Соответствующую информацию о тревоге власти начали публиковать ориентировочно 03:38 2 апреля. Людей призывают немедленно пройти в укрытие.

Обратите внимание Что делать, если звучит тревожная сирена и как защититься от обстрелов

Сирены фактически раздаются на всей территории Украины

Внимание! В Киеве объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

– сообщили в КГГА.

Кроме столицы, сирены раздаются также на:

Львовщине;

Буковине;

Винничине;

Полтавщине;

Кировоградщине;

Ровенщине;

Волыни;

Черкасщине;

Житомирщине;

Одесщине;

Николаевщине;

Хмельниччине;

Сумщине;

Тернопольщине;

Черниговщине;

Харьковщине;

Закарпатье;

Днепропетровщине;

в Запорожской области;

Ивано-Франковсковщине.

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