Фактически по всей территории Украины объявили воздушную тревогу
2 апреля 2022 , 03:50Читати новину українською
Фактически по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сирены раздаются в Киеве, Львове, Полтаве, Сумах, Николаеве, Одессе и других городах.
Соответствующую информацию о тревоге власти начали публиковать ориентировочно 03:38 2 апреля. Людей призывают немедленно пройти в укрытие.
Обратите внимание Что делать, если звучит тревожная сирена и как защититься от обстрелов
Сирены фактически раздаются на всей территории Украины
Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
– сообщили в КГГА.
Кроме столицы, сирены раздаются также на:
- Львовщине;
- Буковине;
- Винничине;
- Полтавщине;
- Кировоградщине;
- Ровенщине;
- Волыни;
- Черкасщине;
- Житомирщине;
- Одесщине;
- Николаевщине;
- Хмельниччине;
- Сумщине;
- Тернопольщине;
- Черниговщине;
- Харьковщине;
- Закарпатье;
- Днепропетровщине;
- в Запорожской области;
- Ивано-Франковсковщине.
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