Фактически по всей территории Украины объявили воздушную тревогу

2 апреля 2022 , 03:50
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Фактически по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сирены раздаются в Киеве, Львове, Полтаве, Сумах, Николаеве, Одессе и других городах.

Соответствующую информацию о тревоге власти начали публиковать ориентировочно 03:38 2 апреля. Людей призывают немедленно пройти в укрытие.

Обратите внимание Что делать, если звучит тревожная сирена и как защититься от обстрелов

Сирены фактически раздаются на всей территории Украины

Внимание! В Киеве объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
– сообщили в КГГА.

Кроме столицы, сирены раздаются также на:

  • Львовщине;
  • Буковине;
  • Винничине;
  • Полтавщине;
  • Кировоградщине;
  • Ровенщине;
  • Волыни;
  • Черкасщине;
  • Житомирщине;
  • Одесщине;
  • Николаевщине;
  • Хмельниччине;
  • Сумщине;
  • Тернопольщине;
  • Черниговщине;
  • Харьковщине;
  • Закарпатье;
  • Днепропетровщине;
  • в Запорожской области;
  • Ивано-Франковсковщине.

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Автор: Діана Квасневська