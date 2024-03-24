Об угрозе сообщили Воздушные силы Украины. Жителей областей, в которых объявлена воздушная тревога, призывают перейти в укрытие.
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В Украине снова воздушная тревога
Мониторинговые телеграм-каналы сообщили о пусках ракет в направлении западных областей.
Масштабная воздушная тревога
Воздушная тревога охватила всю Украину.
Воздушная тревога по состоянию на 09:31
Тревога распространяется по стране
Воздушная тревога начала распространяться по стране По состоянию на сейчас красными стали почти все области.
Карта тревог по состоянию на 09:28
Угроза баллистики
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу.