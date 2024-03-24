Об угрозе сообщили Воздушные силы Украины. Жителей областей, в которых объявлена воздушная тревога, призывают перейти в укрытие.

Смотрите также Ночью враг атаковал 29 ракетами и 28 дронами: как отработала ПВО

В Украине снова воздушная тревога

09:33, 24 марта

Мониторинговые телеграм-каналы сообщили о пусках ракет в направлении западных областей.

09:32, 24 марта

Масштабная воздушная тревога

Воздушная тревога охватила всю Украину.


Воздушная тревога по состоянию на 09:31

09:28, 24 марта

Тревога распространяется по стране

Воздушная тревога начала распространяться по стране По состоянию на сейчас красными стали почти все области.


Карта тревог по состоянию на 09:28

09:27, 24 марта

Угроза баллистики

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

09:26, 24 марта

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу.