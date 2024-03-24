Про загрозу повідомили Повітряні сили України. Жителів областей, в яких оголошена повітряна тривога, закликають перейти в укриття.

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В Україні знову повітряна тривога

09:43, 24 березня

09:33, 24 березня

Моніторингові телеграм-канали повідомили про пуски ракет у напрямку західних областей.

09:32, 24 березня

Масштабна повітряна тривога

Повітряна тривога охопила усю Україну.


Повітряна тривога станом на 09:31

09:28, 24 березня

Тривога шириться країною

Повітряна тривога почала ширитися країною Станом на зараз червоними стали майже всі області.


Мапа тривог станом на 09:28

09:27, 24 березня

Загроза балістики

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

09:26, 24 березня

У Києві оголосили повітряну тривогу

У Києві оголосили повітряну тривогу.