Про загрозу повідомили Повітряні сили України. Жителів областей, в яких оголошена повітряна тривога, закликають перейти в укриття.
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В Україні знову повітряна тривога
Моніторингові телеграм-канали повідомили про пуски ракет у напрямку західних областей.
Масштабна повітряна тривога
Повітряна тривога охопила усю Україну.
Повітряна тривога станом на 09:31
Тривога шириться країною
Повітряна тривога почала ширитися країною Станом на зараз червоними стали майже всі області.
Мапа тривог станом на 09:28
Загроза балістики
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
У Києві оголосили повітряну тривогу
У Києві оголосили повітряну тривогу.