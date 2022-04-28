Об этом свидетельствуют результаты Девятого общенационального опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 26 апреля 2022 года.

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Почти половина беженцев хочет вернуться домой

Так, в начале апреля 29% украинцев планировали вернуться домой в ближайшее время. Впрочем, сейчас их количество несколько уменьшилось – 22%.

В то же время, количество тех, кто намерен вернуться домой, но после завершения войны, осталось почти неизменным – 43%.

Зато стало больше тех, кто хотел бы вернуться, но чуть позже – с 24% до 31%.

Почти 5,2 миллиона украинцев покинули страну

По данным агентства ООН по делам беженцев , за два месяца полномасштабного вторжения России на территорию Украины число украинских беженцев составляет 5 186 744 человека . Больше всего людей выехало в соседнюю Польшу – 2,9 миллиона.