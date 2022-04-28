Про це свідчать результати Дев'ятого загальнонаціонального опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 26 квітня 2022 року.

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Майже половина біженців хоче повернутися додому

Так, на початку квітня 29% українців планували повернутися додому найближчим часом. Втім, зараз їх кількість дещо зменшилася – 22%.

Водночас кількість тих, хто має намір повернутися додому, але після завершення війни, залишилася майже незмінною – 43%.

Натомість побільшало тих, хто хотів би повернутися, але трохи згодом – з 24% до 31%.

Майже 5,2 мільйона українців покинули країну

За даними агентства ООН у справах біженців, за два місяці повномасштабного вторгнення Росії на територію України, число українських біженців складає 5 186 744 особи. Найбільше людей виїхало до сусідньої Польщі – 2,9 мільйона.