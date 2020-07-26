Почти половина британцев убеждена, что Россия вмешалась в референдум за Brexit
Половина жителей Великобритании, а точнее 49%, уверены во вмешательстве России на референдуме за Brexit. Противоположного мнения придерживаются лишь 23% респондентов.
Такие результаты обнародовал исследовательский центр Opinium, сообщает издание The Guardian.
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Результаты опроса
Комитет по разведке и безопасности установил, что правительство не пыталось расследовать возможное вмешательство России в референдум. В нем говорилось, что Великобритания "сильно недооценила" российскую угрозу.
По данным опроса, 40% респондентов уверены, что Россия вмешивалась в референдум 2014 года о независимости Шотландии, 28% придерживаются противоположного мнения.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает любую информацию о том, что Россия повлияла на ход референдума о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit).
Британцы уверены во вмешательстве России на референдуме за Brexit / Фото The Guardian
В чем еще Великобритания обвиняет РФ
- Ранее Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2019 года.
- Великобритания обвинила Россию в попытке повлиять на результаты голосования на референдуме о независимости Шотландии.
Что такое Brexit?Это выход Великобритании из ЕС. Слово происходит от английских Britain (Великобритания) и Exit (выход). 23 июня 2016 года состоялся референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе. Более половины граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание выйти из Евросоюза.
Он должен был состояться еще 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по поводу договора о Brexit, сроки перенесли на 31 января 2020 года.