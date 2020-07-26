Половина жителей Великобритании, а точнее 49%, уверены во вмешательстве России на референдуме за Brexit. Противоположного мнения придерживаются лишь 23% респондентов.

Такие результаты обнародовал исследовательский центр Opinium, сообщает издание The Guardian.

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Результаты опроса

Комитет по разведке и безопасности установил, что правительство не пыталось расследовать возможное вмешательство России в референдум. В нем говорилось, что Великобритания "сильно недооценила" российскую угрозу.

По данным опроса, 40% респондентов уверены, что Россия вмешивалась в референдум 2014 года о независимости Шотландии, 28% придерживаются противоположного мнения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает любую информацию о том, что Россия повлияла на ход референдума о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit).



Британцы уверены во вмешательстве России на референдуме за Brexit / Фото The Guardian

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