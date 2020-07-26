Половина жителів Великої Британії, а точніше 49%, впевнені у втручанні Росії на референдумі за Brexit. Протилежної думки дотримуються лише 23% респондентів.

Такі результати оприлюднив дослідницький центр Opinium, повідомляє видання The Guardian.

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Результати опитування

Комітет з розвідки та безпеки встановив, що уряд не намагався розслідувати можливе втручання Росії в референдум. У ньому говорилося, що Велика Британія "сильно недооцінила" російську загрозу.

За даними опитування, 40% респондентів впевнені що Росія втручалася в референдум 2014 року про незалежність Шотландії, 28% дотримуються протилежної думки.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заперечує будь-яку інформацію про те, що Росія вплинула на перебіг референдуму про вихід Великої Британії з Європейського союзу (Brexit).



Британці впевнені у втручанні Росії на референдумі за Brexit / Фото The Guardian

У чому ще Велика Британія звинувачує РФ

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Британія звинуватила Росію в спробі вплинути на результати голосування на референдумі щодо незалежності Шотландії.