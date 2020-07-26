Майже половина британців переконані, що Росія втрутилася у референдум за Brexit
Половина жителів Великої Британії, а точніше 49%, впевнені у втручанні Росії на референдумі за Brexit. Протилежної думки дотримуються лише 23% респондентів.
Такі результати оприлюднив дослідницький центр Opinium, повідомляє видання The Guardian.
Важливо Велика Британія заявила, що протидіятиме загрозам Китаю й Росії у космосі
Результати опитування
Комітет з розвідки та безпеки встановив, що уряд не намагався розслідувати можливе втручання Росії в референдум. У ньому говорилося, що Велика Британія "сильно недооцінила" російську загрозу.
За даними опитування, 40% респондентів впевнені що Росія втручалася в референдум 2014 року про незалежність Шотландії, 28% дотримуються протилежної думки.
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заперечує будь-яку інформацію про те, що Росія вплинула на перебіг референдуму про вихід Великої Британії з Європейського союзу (Brexit).
Британці впевнені у втручанні Росії на референдумі за Brexit / Фото The Guardian
У чому ще Велика Британія звинувачує РФ
- Раніше Велика Британія звинуватила Росію у втручанні у вибори 2019 роки.
- Британія звинуватила Росію в спробі вплинути на результати голосування на референдумі щодо незалежності Шотландії.
Що таке Brexit?Це вихід Великої Британії з ЄС. Слово походить від англійських Britain (Британія) та Exit (вихід). 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо членства Британії в Євросоюзі. Понад половина громадян, які взяли участь в голосуванні, виявили бажання вийти з Євроспільноти.
Він мав відбутися ще 29 березня 2019 року, однак після трьох провальних голосувань з приводу договору про Brexit, терміни перенесли на 31 січня 2020 року.