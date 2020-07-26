Міністр оборони Великої Британії Бен Волес заявив, що країна акцентуватиме свою увагу на протидії космічним загрозам, джерелом яких є Росія й Китай.

Така заява прозвучала на фоні нещодавніх звинувачень США у тому, що Росія випробовує у космосі зброю для знищення супутників. Про це міністр оборони написав у колонці в британському виданні The Telegraph.

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Як сказав Бен Волес, мовиться про одну з наймасштабніших ревізій оборонного потенціалу Великої Британії з часів "Холодної війни".

Цього тижня ми згадали про загрозу, яку Росія становить для нашої національної безпеки. Вона здійснила провокаційне випробування подібного до зброї снаряда із супутника, поставивши під загрозу мирне використання космосу,

– наголосив британський міністр оборони.

Він додав, що Китай так само "розробляє наступальну космічну зброю", а разом із РФ "посилює свої можливості в космічній сфері".

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