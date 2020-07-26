Велика Британія заявила, що протидіятиме загрозам Китаю й Росії у космосі
Міністр оборони Великої Британії Бен Волес заявив, що країна акцентуватиме свою увагу на протидії космічним загрозам, джерелом яких є Росія й Китай.
Така заява прозвучала на фоні нещодавніх звинувачень США у тому, що Росія випробовує у космосі зброю для знищення супутників. Про це міністр оборони написав у колонці в британському виданні The Telegraph.
Важливо У США стурбовані: Росія випробувала протисупутникову зброю в космосі
Як сказав Бен Волес, мовиться про одну з наймасштабніших ревізій оборонного потенціалу Великої Британії з часів "Холодної війни".
Цього тижня ми згадали про загрозу, яку Росія становить для нашої національної безпеки. Вона здійснила провокаційне випробування подібного до зброї снаряда із супутника, поставивши під загрозу мирне використання космосу,
– наголосив британський міністр оборони.
Він додав, що Китай так само "розробляє наступальну космічну зброю", а разом із РФ "посилює свої можливості в космічній сфері".
Зверніть увагу За яких умов Путін може використати ядерну зброю: в Росії офіційно озвучили перелік
Росія випробувала протисупутникову зброю в космосі: головне
- 23 липня Сполучені Штати звинуватили Росію у випробуванні у космосі зброї для знищення супутників. За даними Космічного командування США, 15 липня РФ вивела на земну орбіту апарат "Космос-2543". Від нього відділився ще один апарат, призначення якого не зрозуміле.
- Тоді ж віцемаршал авіації Великої Британії Харві Сміт також звинуватив Москву у випробуванні космічної зброї. За його словами, такі дії Росії можуть поставити під загрозу мирне використання космосу, бо через уламки існує небезпека для систем, від яких залежить увесь світ.