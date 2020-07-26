Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна будет акцентировать свое внимание на противодействии космическим угрозам, источником которых являются Россия и Китай.

Такое заявление прозвучало на фоне недавних обвинений США в том, что Россия испытывает в космосе оружие для уничтожения спутников. Об этом министр обороны написал в колонке в британском издании The Telegraph.

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Как сказал Бен Уолесс, говорится об одной из самых масштабных ревизий оборонного потенциала Великобритании со времен "холодной войны".

На этой неделе мы вспомнили об угрозе, которую Россия представляет для нашей национальной безопасности. Она осуществила провокационное испытание похожего на оружие снаряда со спутника, поставив под угрозу мирное использование космоса,

– отметил британский министр обороны.

Он добавил, что Китай так же "разрабатывает наступательное космическое оружие", а вместе с РФ "усиливает свои возможности в космической сфере".

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