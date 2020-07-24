В США обеспокоены: Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
Россия на околоземной орбите осуществила испытания противоспутникового оружия. Это свидетельствует о том, что россияне продолжают разрабатывать вооруженные системы космического базирования, чем создают угрозу для США и союзников.
Испытания, проведенные россиянами, состоялись 15 июля. Такое заявление 23 июля опубликовало космическое командование США, пишет DW.
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От спутника РФ "Космос-2543" отделился какой-то объект – в заявлении не указано, какой именно. С этим объектом что-то сделали – точно не написали, что именно. Но вместе с этим в США настаивают:
- Есть неопровержимые доказательства, что это были именно испытания оружия. Ведь поведение российских спутников полностью не соответствует заявленным задачам и функциям.
Также в космическом командовании обратили внимание на следующее:
- Российская спутниковая система, привлеченная к этому испытанию оружия на орбите – та же, которая маневрировала рядом с правительственным спутником США в начале 2020 года.
- Это испытание 15 июля – еще одно свидетельство усилий России по разработке и испытанию оружейных систем космического базирования.
Такие действия России в космосе "ставят под угрозу космические активы США и союзников", – считает командующий космическими силами США генерал Джон Рэймонд.