Росія на навколоземній орбіті здійснила випробування протисупутникової зброї. Це свідчить про те, що росіяни продовжують розробляти збройні системи космічного базування, чим створюють загрозу для США та союзників.

Випробування, вчинені росіянами, відбулися 15 липня. Таку заяву 23 липня опублікувало космічне командування США, пише DW.

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Від супутника РФ "Космос-2543" відокремився якийсь об’єкт – у заяві не вказано, який саме. З цим об'єктом щось зробили – не зазначено, що саме. Та разом із цим у США наполягають:

Є незаперечні докази, що це були саме випробування зброї. Адже поведінка російських супутників цілком не відповідає заявленим завданням та функціям.

Також у космічному командуванні звернули увагу на таке:

Російська супутникова система, залучена до цього випробування зброї на орбіті – та ж, яка маневрувала поруч з урядовим супутником США на початку 2020 року.

Це випробування 15 липня – ще одне свідчення зусиль Росії з розробки й випробування збройних систем космічного базування.

Такі дії Росії у космосі "ставлять під загрозу космічні активи США і союзників", – вважає командувач космічних сил США генерал Джон Реймонд.

До слова, такі ж звинувачення до Росії висловили у Великій Британії. Причому це перша в історії публічна критика від британців у бік росіян щодо дій останніх у космосі.