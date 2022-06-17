В то же время за более чем 3 месяца многие украинцы вернулись домой. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Frontex.

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Украинцы уезжают за границу, но и возвращаются

По данным опросов, всего после февраля в пунктах пропуска из Украины и Молдовы в Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию было зафиксировано около 6,6 миллионов въездов в ЕС . Это количество не учитывает въезды граждан Молдовы и Румынии.

Обратите внимание: румынская и польская границы продолжают испытывать наибольшее давление. Поскольку через пункты пропуска на границе двух стран работают наземные пути вывоза зерна из Украины, очереди из грузовиков до 20 километров.

При этом за тот же период около 2,8 миллиона украинцев выехали из ЕС в направлении своей родной страны. Хотя в течение последних недель количество вернувшихся украинцев оставалось стабильным. Например, с 8 по 14 июня было зафиксировано больше украинцев, которые въезжали в ЕС, чем возвращались в Украину.

Карта с данными о выезде украинцев в ЕС и возвращении в Украину / Инфографика Frontex

Украинцы въезжают в ЕС из России и Белоруссии

Количество украинцев, въезжающих в страны Европейского Союза из России и Беларуси, остается неизменным.

Так, с 8 по 14 июня около 1470 граждан Украины прибыли в ЕС через Беларусь и 7400 через Россию.

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