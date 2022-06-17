В то же время за более чем 3 месяца многие украинцы вернулись домой. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Frontex.

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Украинцы уезжают за границу, но и возвращаются

По данным опросов, всего после февраля в пунктах пропуска из Украины и Молдовы в Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию было зафиксировано около 6,6 миллионов въездов в ЕС . Это количество не учитывает въезды граждан Молдовы и Румынии.

При этом за тот же период около 2,8 миллиона украинцев выехали из ЕС в направлении своей родной страны. Хотя в течение последних недель количество вернувшихся украинцев оставалось стабильным. Например, с 8 по 14 июня было зафиксировано больше украинцев, которые въезжали в ЕС, чем возвращались в Украину.

Карта с данными о выезде украинцев в ЕС и возвращении в Украину / Инфографика Frontex

Украинцы въезжают в ЕС из России и Белоруссии

Количество украинцев, въезжающих в страны Европейского Союза из России и Беларуси, остается неизменным.

Так, с 8 по 14 июня около 1470 граждан Украины прибыли в ЕС через Беларусь и 7400 через Россию.

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