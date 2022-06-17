Водночас за понад 3 місяці чимало українців повернулися додому. Про це свідчать дані опитування, проведеного Frontex.

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Українці виїжджають за кордон, але і повертаються

За даними опитуваннями, загалом після лютого в пунктах пропуску з України та Молдови до Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії було зафіксовано близько 6,6 мільйонів в'їздів до ЄС. Ця кількість не враховує в'їздів громадян Молдови та Румунії.

Зауважте: румунський та польський кордони продовжують відчувати найбільший тиск. Оскільки через пункти пропуску на кордоні цих двох країн працюють наземні шляхи вивезення зерна з України, черги з вантажівок до 20 кілометрів.

При цьому за той самий період близько 2,8 мільйонів українців виїхали з ЄС у напрямку своєї рідної країни. Хоча протягом останніх тижнів кількість українців, які повернулися, залишалася стабільною. Наприклад, з 8 по 14 червня було зафіксовано більше українців, які в'їжджали до ЄС, ніж поверталися в Україну.

Карта з даними про виїзд українців до ЄС та повернення до України / Інфографіка Frontex

Українці в'їжджають до ЄС з Росії та Білорусі

Кількість українців, які в'їжджають до країн Європейського Союзу з Росії та Білорусі, залишається незмінною.

Так, з 8 по 14 червня близько 1 470 громадян України прибули в ЄС через Білорусь і 7 400 через Росію.

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