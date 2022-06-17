Водночас за понад 3 місяці чимало українців повернулися додому. Про це свідчать дані опитування, проведеного Frontex.
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Українці виїжджають за кордон, але і повертаються
За даними опитуваннями, загалом після лютого в пунктах пропуску з України та Молдови до Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії було зафіксовано близько 6,6 мільйонів в'їздів до ЄС. Ця кількість не враховує в'їздів громадян Молдови та Румунії.
При цьому за той самий період близько 2,8 мільйонів українців виїхали з ЄС у напрямку своєї рідної країни. Хоча протягом останніх тижнів кількість українців, які повернулися, залишалася стабільною. Наприклад, з 8 по 14 червня було зафіксовано більше українців, які в'їжджали до ЄС, ніж поверталися в Україну.
Карта з даними про виїзд українців до ЄС та повернення до України / Інфографіка Frontex
Українці в'їжджають до ЄС з Росії та Білорусі
Кількість українців, які в'їжджають до країн Європейського Союзу з Росії та Білорусі, залишається незмінною.
Так, з 8 по 14 червня близько 1 470 громадян України прибули в ЄС через Білорусь і 7 400 через Росію.
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