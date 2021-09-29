Среди опрошенных поляков, которые сообщили, что владеют украинским языком, лишь 14% могут похвастаться знаниями на среднем или высоком уровне. Остальные респонденты имеют базовые знания.

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Однако поляки старшего возраста, от 55 до 74 лет, указали, что знают русский язык. Такие показатели являются следствием обязательного преподавания русского языка в школах во времена Советского Союза. В некоторых польских школах и университетах Польши до сих пор преподают русский.

Впрочем уровень знаний русского языка у поляков не очень высокий:

36% указали базовый уровень;

39% – средний;

2% – достаточно высокий.

Украинская молодежь знает польский

В то же время на польском говорит больше украинцев, чем на украинском – поляков. Львиная доля опрошенных, которые указали, что знают польский язык – это люди молодого или среднего возраста. Среди них знают язык:

почти 30% – на среднем уровне;

10% – хорошо;

30% – плохо;

27% – очень плохо.

Наиболее распространенным изучение польского языка является в западных областях Украины. Речь идет о территории, которые географически ближе расположены к Польше.

Согласно отчету Польского статистического управления 2020 года, в Польше проживает почти 1,3 миллиона украинцев. Значительная часть из них являются сезонными работниками, однако немало (41%) украинцев надеются остаться в стране дольше. Из общего числа опрошенных почти половина (49%) перевезла семьи в Польшу или планирует это сделать в будущем.

Использование украинского языка в Польше

В компаниях MASMI и InfoSapiens утверждают, что с 1990-х годов украинский язык является одним из целевых языков перевода для польской литературы. Даже больше, чем немецкий, французский или английский.

Украинский литературу также переводят на польский. Популярностью пользуется творчество Юрия Андруховича, Оксаны Забужко и Сергея Жадана.

Справка. Исследование провели в декабре 2020 года в Украине и Польше. Методом онлайн-интервью опросили 1051 человека в Польше и 2243 людей в Украине. Анкета содержала 40 вопросов и была доступна на польском, украинском и русском языках.

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