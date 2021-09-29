З-поміж опитаних поляків, які повідомили, що володіють українською мовою, лише 14% можуть похвалитися знаннями на середньому чи високому рівні. Решта респондентів мають базові знання.

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Однак поляки старшого віку, від 55 до 74 років, вказали, що знають російську мову. Такі показники є наслідком обов'язкового викладання російської в школах за часів Радянського Союзу. У деяких польських школах та університетах Польщі досі викладають російську.

Втім рівень знань російської мови в поляків не дуже високий:

36% вказали базовий рівень;

39% – середній;

2% – достатньо високий.

Українська молодь знає польську

Водночас польською розмовляє більше українців, ніж українською – поляків. Левова частка опитаних, які вказали, що знають польську мову – це люди молодого або середнього віку. Серед них знають мову:

майже 30% – на середньому рівні;

10% – добре;

30% – погано;

27% – дуже погано.

Найбільш поширеним вивчення польської мови є в західних областях України. Мовиться про території, які географічно найближче розташовані до Польщі.

Відповідно до звіту Польського статистичного управління 2020 року, у Польщі проживає майже 1,3 мільйона українців. Значна частина з них є сезонними працівниками, однак чимало (41%) українців сподіваються залишитися в країні на довше. Зі загального числа опитаних майже половина (49%) перевезла родини до Польщі або планує це зробити в майбутньому.

Використання української мови в Польщі

У компаніях MASMI та InfoSapiens переконують, що з 1990-х років українська мова є однією з цільових мов перекладу для польської літератури. Навіть більше, ніж німецька, французька чи англійська.

Українську літературу також перекладають на польську. Популярністю користується творчість Юрія Андруховича, Оксани Забужко та Сергія Жадана.

Довідка. Дослідження провели у грудні 2020 року в Україні та Польщі. Методом онлайн-інтерв'ю опитали 1051 людину в Польщі та 2243 людей в Україні. Анкета містила 40 запитань та була доступною польською, українською й російською мовами.

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