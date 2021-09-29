З-поміж опитаних поляків, які повідомили, що володіють українською мовою, лише 14% можуть похвалитися знаннями на середньому чи високому рівні. Решта респондентів мають базові знання.
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Однак поляки старшого віку, від 55 до 74 років, вказали, що знають російську мову. Такі показники є наслідком обов'язкового викладання російської в школах за часів Радянського Союзу. У деяких польських школах та університетах Польщі досі викладають російську.
Втім рівень знань російської мови в поляків не дуже високий:
- 36% вказали базовий рівень;
- 39% – середній;
- 2% – достатньо високий.
Українська молодь знає польську
Водночас польською розмовляє більше українців, ніж українською – поляків. Левова частка опитаних, які вказали, що знають польську мову – це люди молодого або середнього віку. Серед них знають мову:
- майже 30% – на середньому рівні;
- 10% – добре;
- 30% – погано;
- 27% – дуже погано.
Найбільш поширеним вивчення польської мови є в західних областях України. Мовиться про території, які географічно найближче розташовані до Польщі.
Відповідно до звіту Польського статистичного управління 2020 року, у Польщі проживає майже 1,3 мільйона українців. Значна частина з них є сезонними працівниками, однак чимало (41%) українців сподіваються залишитися в країні на довше. Зі загального числа опитаних майже половина (49%) перевезла родини до Польщі або планує це зробити в майбутньому.
Використання української мови в Польщі
У компаніях MASMI та InfoSapiens переконують, що з 1990-х років українська мова є однією з цільових мов перекладу для польської літератури. Навіть більше, ніж німецька, французька чи англійська.
Українську літературу також перекладають на польську. Популярністю користується творчість Юрія Андруховича, Оксани Забужко та Сергія Жадана.
Українці в Польщі: останні новини
- Вінничанка Юлія Пирожик приїхала у Польщу у 2017 році. Українка поділилася своїм досвідом та розповіла, як виживала в чужій країні.
- Міністерство внутрішніх справ Польщі на початку вересня 2021 року дозволило українцям в'їзд в країну з туристичною метою. Як наслідок, Польща очікує на новий потік робітників з України.
- Уряд Польщі також планує ухвалити проєкт програми "Польський лад". Вона передбачає, що ті, хто вперше приїдуть до країни, матимуть податкові пільги.