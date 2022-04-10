В издании сделали репортаж из города и пообщались с местными жителями. Одну из улиц Баштанки русские оккупанты изрядно разрушили, но есть дома, частично уцелевшие. В одном из них живет семья Магалевских. У Вячеслава и Ирины шестеро детей.
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Полностью все окна выбиты, ни одного окна не было. Шифер – вообще все снесло, одни палки были, рельсы. Муж уже накрыл, чем было, хоть как-то, потому что передавали дождь,
– рассказала Ирина.
По словам Вячеслава, во время атак на город в каждом доме на улице находились люди.
Дом Магалевских / Фото Общественное
"Очень страшно. Но покидать дом не хотим. Пока здесь сидим, обосновались в одной комнатушке и сидим себе. Прислушаемся что к чему", – сказал Вячеслав.
С начала полномасштабной войны в Баштанской общине русские войска разрушили 176 домов.
Разрушенные дома Баштанки / Фото Общественное
В пятиэтажках окна вылетели, четыре аптеки сгорело, у людей много магазинов погорело. Сейчас в нашей общине понемногу начинает бизнес приходить в себя, забивать свои окна, вычищать, выгребать. Тяжело на самом деле очень тяжело,
– рассказал Баштанский городской голова Александр Береговой.
Разрушенная аптека / Фото
Четыре из пяти аптек в городе сгорели. Первая еще 1 марта, тогда оккупанты били во всех направлениях, без разбора. Тогда сгорела и одна из местных пекарен. Собственник предприятия и его сотрудники находились внутри здания и готовили хлеб.
Пекарня после обстрела / Фото
Как рассказал Александр Береговой, Баштанку обстреливали шесть дней разными системами залпового огня: "Градами", "Смерчами", а также минометами, авиационными бомбами.