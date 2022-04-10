В издании сделали репортаж из города и пообщались с местными жителями. Одну из улиц Баштанки русские оккупанты изрядно разрушили, но есть дома, частично уцелевшие. В одном из них живет семья Магалевских. У Вячеслава и Ирины шестеро детей.

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Полностью все окна выбиты, ни одного окна не было. Шифер – вообще все снесло, одни палки были, рельсы. Муж уже накрыл, чем было, хоть как-то, потому что передавали дождь,

– рассказала Ирина.

По словам Вячеслава, во время атак на город в каждом доме на улице находились люди.



Дом Магалевских / Фото Общественное