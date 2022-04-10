У виданні зробили репортаж з міста та поспілкувались з місцевими мешканцями. Одну з вулиць Баштанки російські окупанти добряче зруйнували, але є будинки, частково вціліли. В одному з них живе родина Магалевських. У В’ячеслава та Ірини шестеро дітей.

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Повністю всі вікна повибивані, ні одного вікна не було. Шифер – взагалі все знесло, одні палки були, рейки. Чоловік вже накрив, чим було, хоч якось, бо передавали дощ,
– розповіла Ірина.

Зі слів В’ячеслава, під час атак на місто у кожному будинку на їхній вулиці перебували люди.


Будинок Магалевських / Фото Суспільне

"Дуже страшно. Але покидати дім не хочемо. Поки тут сидимо, облаштувалися в одній кімнатці та й сидимо собі. Прислухаємося що до чого", – сказав В’ячеслав.

Від початку повномасштабної війни у Баштанській громаді російські війська зруйнували 176 будинків.

Зруйновані будинки Баштанки
Зруйновані будинки Баштанки / Фото Суспільне

У п’ятиповерхівках вікна повилітали, чотири аптеки згоріло, в людей багато магазинів погоріло. Нині в нашій громаді потрошки починає бізнес назад приходити до тями, забивати свої вікна, вичищати, вигрібати. Тяжко насправді, дуже тяжко,
– розповів Баштанський міський голова Олександр Береговий.

Зруйнована апткека
Зруйнована аптека / Фото Суспільне

Чотири з п'яти аптек в місті згоріли. Перша ще 1 березня, тоді окупанти гатили у всіх напрямках, без розбору. Тоді згоріла й одна з місцевих пекарень. Власник підприємства та його співробітники перебували всередині будівлі та готували хліб.

Пекарня після обстрілу
Пекарня після обстрілу / Фото Суспільне

Як розповів Олександр Береговий, Баштанку обстрілювали шість днів різними системами залпового вогню: "Градами", "Смерчами", а також мінометами, авіаційними бомбами.