Ряд государств Европы принимают украинских беженцев. Такое решение поддерживают и граждане этих государств.
Интересно Швейцария выделит 80 миллионов франков на гуманитарную помощь Украине
По данным опроса, 87% европейцев поддерживают необходимость принять, а также помочь беженцам с Украины.
Какие страны принимают беженцев из Украины
- Польша,
- Словакия,
- Венгрия,
- Молдавия,
- Чехия,
- Румыния,
- Эстония,
- Ирландия,
- Германия,
- Испания,
- Великобритания.
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