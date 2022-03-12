Ряд государств Европы принимают украинских беженцев. Такое решение поддерживают и граждане этих государств.

Интересно Швейцария выделит 80 миллионов франков на гуманитарную помощь Украине

По данным опроса, 87% европейцев поддерживают необходимость принять, а также помочь беженцам с Украины.

Какие страны принимают беженцев из Украины

Польша,

Словакия,

Венгрия,

Молдавия,

Чехия,

Румыния,

Эстония,

Ирландия,

Германия,

Испания,

Великобритания.

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