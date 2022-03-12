Низка держав Європи приймають українських біженців. Таке рішення підтримують й громадяни цих держав.
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За даними опитування, 87% європейців підтримують необхідність прийняти, а також допомагати біженцям із України.
Які країни приймають біженців з України
- Польща,
- Словаччина,
- Угорщина,
- Молдова,
- Чехія,
- Румунія,
- Естонія,
- Ірландія,
Німеччина,
- Іспанія,
- Велика Британія.
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