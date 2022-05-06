По подсчетам украинского правительства, из-за войны около 5 миллионов украинцев покинули свои дома для поиска безопасности. Часть из них уехала за границу.

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Украинцы вернутся

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль польским журналистам из TVP, почти все уехавшие за границу украинцы впоследствии вернутся домой.

По нашим данным и исследованиям, 99 процентов этих людей твердо намерены вернуться в Украину. Это преимущественно женщины и дети, мужчины и родители которых сегодня воюют за Украину.

– заявил Шмыгаль.

Он добавил, что воссоединение семей должно обязательно состояться, но люди должны подождать завершения войны или получить гарантии, что в их городах уже безопасно.

По словам премьера, миллион граждан на прошлой неделе уже вернулись домой. Кроме того, поток едущих в Украину начал превышать показатель оттока.

Поэтому мы ждем всех украинцев домой. Мы глубоко благодарны Польше за очень теплый, действительно семейный прием в прямом смысле этого слова,

– поблагодарил наших польских друзей Шмыгаль.

Премьер пообещал, что то, как Польша подставила дружеское плечо Украине и бросилась на помощь нашему народу, останется в памяти многих последующих поколений.

Эвакуация украинцев: последние новости

Украине удалось продолжить эвакуацию мирных жителей из Мариуполя и окрестных населенных пунктов. 344 человека уже прибыли в Запорожье. Как сообщила Ирина Верещук, из "Азовстали" удалось спасти 50 человек, среди них дети, женщины и пожилые люди.

15-летняя девочка Лиза совершила невероятный подвиг. Она была вынуждена сесть за руль и эвакуировать раненых в Бахмут – в Попасной автомобиль расстреляли россияне, поэтому взять на себя управление авто пришлось именно ей. Маленькая героиня получила ранение двух ног, но все равно ехала около 30 километров по заминированной дороге.

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