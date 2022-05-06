За підрахунками українського уряду, через війну близько 5 мільйонів українців покинули свої домівки для пошуку безпеки. Частина з них виїхала за кордон.

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Українці повернуться

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль польським журналістам з TVP, майже всі українці, які виїхали за кордон, згодом повернуться додому.

За нашими даними і дослідженнями, 99 відсотків цих людей мають тверді наміри повернутися в Україну. Це переважно жінки і діти, чоловіки і батьки яких сьогодні воюють за Україну,

– заявив Шмигаль.

Він додав, що воз'єднання сімей має обов'язково відбутися, але люди мусять зачекати завершення війни або отримати гарантії, що у їхніх містах вже цілком безпечно.

За словами прем'єра, мільйон громадян минулого тижня вже повернулися додому. Окрім того, потік людей, які їдуть в Україну, почав перевищувати показник відтоку.

Тому ми чекаємо всіх українців додому. Ми глибоко вдячні Польщі за надзвичайно теплий, дійсно родинний прийом у прямому сенсі цього слова,

– подякував нашим польським друзям Шмигаль.

Прем'єр пообіцяв, що те, як Польща підставила дружнє плече Україні та кинулася на допомогу нашому народу, залишиться у пам'яті багатьох наступних поколінь.

Евакуація українців: останні новини

Україні вдалося продовжити евакуацію мирних жителів з Маріуполя та навколишніх населених пунктів. 344 людини вже прибули у Запоріжжя. Як повідомила Ірина Верещук, з "Азовсталі" вдалося врятувати 50 людей, серед них діти, жінки та літні люди.

15-річна дівчинка Ліза вчинила неймовірний подвиг. Вона була змушена сісти за кермо та евакуювати поранених до Бахмута – у Попасній автомобіль розстріляли росіяни, тому взяти на себе керування авто довелося саме їй. Маленька героїня отримала поранення двох ніг, але все одно їхала близько 30 кілометрів по замінованій дорозі.

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