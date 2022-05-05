Це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки, розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Важливо Україна й надалі домовлятиметься про евакуацію з Маріуполя, попри важкі бої, – Верещук

Люди вже у Запоріжжі

За словами міністерки, усі щойно прибули до Запоріжжя.

Ще одна наша маленька перемога. Дякую працівникам ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста! Дякую працівникам гуманітарної колони: водіям та співробітникам ДСНС,

– написала Верещук.

Окремо вона відзначила, що маріупольська гуманітарна операція триває.

Як відбувалась евакуація з "Азовсталі"

Маріуполь вже понад 2 місяці перебуває у блокаді росіян. Попри в рази меншу кількість сил, українські оборонці дають гідну відсіч. Вони тримають оборону на заводі "Азовсталь". Крім бійців, там опинились сотні цивільних, які шукали, як сховатись від обстрілів окупантів.

Навіть те, що там є мирні жителі, не зупинило окупантів від щоденних бомбардувань. Вони руйнували будівлі, а люди опинялись під завалами. На евакуацію агресор протягом 2 місяців не погоджувався.

Однак 1 травня нам вдалося вивезти 100 людей. Вони приїхали до Запоріжжя на наступний день.

На "Азовсталі" йдуть важкі бої

Окупанти прорвались на частину заводу "Азовсталі". Вони здійснюють штурм.

У Генштабі стверджували, що росіяни не мають успіхів у цьому.

Командир "Азову" Денис Прокопенко підтвердив, що на "Азовсталі" йдуть важкі кровопролитні бої. Однак військові мужньо продовжують виконувати наказ й тримати оборону.

При цьому на заводі ще досі залишаються цивільні. Крім цього, там є щонайменше пів тисячі поранених бійців, які теж потребують негайної евакуації. Раніше Верещук зазначала, що спроби евакуації продовжуватимуться, попри бойові дії. Влада робитиме все, аби витягнути з міста наших людей.

Дивіться також – Маріуполь у стані, ніби по ньому застосували 5 – 6 ядерних зарядів: